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Белый дом обеспокоен приказом президента Казахстана об огне на поражение

Автор: Дмитрий Левицкий

В администрации президента США Джо Байден прокомментировали подавление протестов в Казахстане. Белый дом обеспокоен указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об огне на поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Данный приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет следить за нарушениями прав человека. США призывают правительственные силы проявлять сдержанность при восстановлении стабильности", - сказала Жан-Пьер журналистам в пятницу, 7 января.

Напомним, в Казахстане объявлена антитеррористическая операция для подавления массовых протестов. Сегодня Токаев разрешил силовикам вести огонь на поражение при разгоне демонстраций.

Кроме того, Токаев исключил переговоры с "бандитами" и пообещал их уничтожить.

Больше о ситуации в стране читайте в материале РБК-Украина "Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане".

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