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Белый дом может назначить спецпредставителя по "Северному потоку-2"

Автор: РБК-Украина

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена обсуждает возможность назначения спецпредставителя США по переговорам о проекте "Северный поток-2" с целью его закрытия. Должность спецпредставителя предложили советнику Байдена экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хокстейну.

Об этом сообщает Politico.

Должность спецпредставителя по "Северному потоку-2" Хокстейну предложил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Хокстейн в прошлом году покинул пост директора наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, в настоящее время готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.

Кроме того, в Германии трубопровод Eugal, который в будущем должен будет принимать газ из "Северного потока - 2", достиг полной мощности прокачки.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2
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