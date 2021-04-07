Білий дім може призначити спецпредставника по "Північному потоку-2"

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена обговорює можливість призначення спецпредставника США щодо переговорів про проект "Північний потік-2" з метою його закриття. Посаду спецпредставника запропонували раднику Байдена екс-спецпосланцю Держдепу з міжнародних енергетичних питань Амосу Хокстейну.
Про це повідомляє Politico.
Посаду спецпредставника по "Північному потоку-2" Хокстейну запропонував помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Хокстейн торік покинув пост директора наглядової ради НАК "Нафтогаз України".
Нагадаємо, в даний час готовність "Північного потоку - 2" становить 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.
Крім того, в Німеччині трубопровід Eugal, який у майбутньому повинен буде приймати газ із "Північного потоку - 2", досяг повної потужності прокачування.