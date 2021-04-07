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Білий дім може призначити спецпредставника по "Північному потоку-2"

Автор: РБК-Україна

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена обговорює можливість призначення спецпредставника США щодо переговорів про проект "Північний потік-2" з метою його закриття. Посаду спецпредставника запропонували раднику Байдена екс-спецпосланцю Держдепу з міжнародних енергетичних питань Амосу Хокстейну.

Про це повідомляє Politico.

Посаду спецпредставника по "Північному потоку-2" Хокстейну запропонував помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Хокстейн торік покинув пост директора наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, в даний час готовність "Північного потоку - 2" становить 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.

Крім того, в Німеччині трубопровід Eugal, який у майбутньому повинен буде приймати газ із "Північного потоку - 2", досяг повної потужності прокачування.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиПівнічний потік-2
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