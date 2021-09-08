Белый дом назначил ответственную за политику США по Украине

Данниган, которая с 2014 по 2017 год работала заместителем помощника секретаря по энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента, будет помогать разрабатывать политику в отношении Украины, Беларуси и Молдовы, а также Польши, Венгрии и Чехии.

Она вступила на новую должность 7 сентября.

Отметим, что последние три года она работала в посольстве США в Вене, сначала в качестве заместителя главы миссии, а в последнее время - в качестве поверенного в делах в Австрии.

Данниган была одним из первых критиков российских планов по строительству газопровода "Северній поток-2".