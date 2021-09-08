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Білий дім призначив відповідальну за політику США щодо України

Автор: Валерія Поліщук

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена призначила відповідального за політику США в Центральній і Східній Європи в Державному департаменті. Ним стала Робін Данніган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Free Europe.

Данніган, яка з 2014 по 2017 рік працювала заступником помічника секретаря з енергетичної дипломатії в Бюро енергетичних ресурсів Держдепартаменту, допомагатиме розробляти політику щодо України, Білорусі та Молдови, а також Польщі, Угорщини та Чехії.

Вона вступила на нову посаду 7 вересня.

Відзначимо, що останні три роки вона працювала в посольстві США у Відні, спочатку як заступник глави місії, а останнім часом - як повірений в справах в Австрії.

Данніган була одним з перших критиків російських планів з будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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