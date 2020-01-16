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Білий дім порушив закон, затримавши допомогу Україні, - Рахункова палата США

Новини » Політика     16.01.2020 - 18:01
Білий дім порушив закон, затримавши допомогу Україні, - Рахункова палата США
Ілюстративне фото (wikimedia.org MattWade)

Білий дім затримав виплати Україні з політичних мотивів

Білий дім порушив закон, затримавши минулого року виплату військової допомоги Україні, яка була призначена Конгресом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявили у Рахунковій палаті Сполучених Штатів Америки, адміністрація президента Дональда Трампа затримала військову допомогу Україні з політичних мотивів, чим порушила американське законодавство.

"Законодавство не дозволяє президенту змінювати ухвалені Конгресом рішення на власні політичні пріоритети. Офіс з управління та бюджету при адміністрації президента (OMB) затримував кошти з політичних мотивів. Отже, ми робимо висновок, що OMB порушив законодавство ", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше близький соратник адвоката президента США Лев Парнас розповів, що Дональд Трамп погрожував українському лідеру Володимиру Зеленському заморозити всю американську допомогу, якщо не буде відкрите розслідування проти Байдена.

Також РБК-Україна писало, що в Конгресі США оприлюднили нові докази у справі про імпічмент Трампа. Докази будуть надані судовому комітету Палати представників для передачі в Сенат разом зі статтями про імпічмент. Так, у США опублікували листування партнера Джуліані з Луценком, Аваковим і Бакановим.

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