Білий дім почав підготовку до зупинки роботи уряду, - Washington Post

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Припинення роботи уряду може початися 22 грудня

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала проводити завчасну підготовку до можливої зупинки роботи уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані The Washington Post.

Повідомляється, що зупинка роботи уряду може відбутися 22 грудня 2018, якщо президент Трамп і Республіканська партія не зможуть домовитися з Демократичною партією, яка виступає проти виділення 5 млрд доларів на будівництво стіни з Мексикою. Саме через ці розбіжності у США не був затверджений бюджет на наступний фінансовий рік, який почався ще 1 жовтня.

Старший радник в Білому домі Стівен Міллер заявив, що вони планують зробити все необхідне для того, що б відбулося будівництво стіни на кордоні.

У той же час лідер демократів Чарльз Шуммер заявив, що Трамп "не отримає стіну в будь-якій формі". Демократи пропонують для будівництва стіни закласти не більше 1,3 млрд доларів.

Нагадаємо, Трамп заявив, що стіна на кордоні з Мексикою буде добудована. Трамп зазначив, що чекає зустрічі з представниками Демократичної партії - старшим сенатором США від штату Нью-Йорк Чаком Шумером і лідером фракції меншості в Палаті представників Конгресу США Ненсі Пелосі.