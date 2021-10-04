Белый дом изучает Pandora Pappers

США прокомментировали публикацию Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), которая получила название Pandora papers . Сейчас Белый дом продолжает ее изучение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена.

На вопрос о реакции правительства США на обнародованное расследование, Байден ответил, что сегодня Белый дом продолжает его изучение.

"Мы сейчас это изучаем", - лаконично ответил президент США.