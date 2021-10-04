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Белый дом изучает Pandora Pappers

Новина українською →
США , Понедельник 04 октября 2021 19:52
Белый дом изучает Pandora Pappers Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

США прокомментировали публикацию Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), которая получила название Pandora papers. Сейчас Белый дом продолжает ее изучение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена.

На вопрос о реакции правительства США на обнародованное расследование, Байден ответил, что сегодня Белый дом продолжает его изучение.

"Мы сейчас это изучаем", - лаконично ответил президент США.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности оффшорных состояний премьер-министров, членов королевской семьи и миллиардеров согласно данным утечки финансовых отчетов.

В частности, РБК-Украина писало о том, что в Чехии планируют провести расследование против премьера после публикации Pandora papers.

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Соединенные Штаты Америки Белый дом Джозеф Байден
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