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Белый дом исправил заявление своего представителя о вступлении Украины в НАТО

Новина українською → Вашингтон, Пятница 07 мая 2021 17:46
Белый дом исправил заявление своего представителя о вступлении Украины в НАТО Фото: Карин Жан-Пьер, заместитель пресс-секретаря Белого дома (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вчера заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента США поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако в официальной стенограмме разговора Жан-Пьер с журналистами, это заявление исправили.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Журналисты во время полета в президентском самолете, который направлялся в Луизиану, спросили представительницу Белого дома, поддерживают ли США вступление Украины в НАТО, на что получили утвердительный ответ: "Да".

Однако пресс-служба Белого дома в своей стенограмме зачеркнула эту часть заявления Карин Жан-Пьер. В то же время в стенограмме осталась вторая часть заявления о том, что двери НАТО должны быть открытыми для желающих.

Белый дом исправил заявление своего представителя о вступлении Украины в НАТО

Фото: часть стенограммы с сайта Белого дома

Как пояснили представители Белого дома американскому изданию New York Post часть заявления Жан-Пьер зачеркнули, поскольку она якобы "оговорилась". В администрации президента США добавили, что слова Жан-Пьер не отражают официальной политики Вашингтона.

Напомним, до этого в Госдепе США заявляли, что Вашингтон стремится, чтобы двери НАТО были открыты для Украины. Однако, как отметили в Госдепе, Украина должна соответствовать стандартам Альянса.

Добавим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что считает возможным вступление Украины в НАТО. По его словам, евроатлантическая интеграция Украины - не фантазия.

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Белый дом исправил заявление своего представителя о вступлении Украины в НАТО
Белый дом исправил заявление своего представителя о вступлении Украины в НАТО
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