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Білий дім виправив заяву свого представника щодо вступу України в НАТО

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 07 травня 2021 17:46
Білий дім виправив заяву свого представника щодо вступу України в НАТО Фото: Карін Жан-П'єр, заступник прес-секретаря Білого дому (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Вчора заступник прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що адміністрація президента США підтримує вступ України в НАТО. Однак в офіційній стенограмі розмови Жан-П'єр з журналістами, цю заяву виправили.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Журналісти під час польоту в президентському літаку, який прямував до Луїзіани, запитали представницю Білого дому, чи підтримують США вступ України в НАТО, на що отримали ствердну відповідь: "Так".

Однак прес-служба Білого дому у своїй стенограмі закреслила цю частину заяви Карін Жан-П'єр. Водночас у стенограмі залишилася друга частина заяви про те, що двері США повинні бути відкритими для бажаючих.

Білий дім виправив заяву свого представника щодо вступу України в НАТО

Фото: частина стенограми з сайту Білого дому

Як пояснили представники Білого дому американському виданню New York Post, частину заяви Жан-П'єр закреслили, оскільки вона нібито "обмовилася". У адміністрації президента США додали, що слова Жан-П'єр не відображають офіційної політики Вашингтону.

Нагадаємо, до цього в Держдепі США заявляли, що Вашингтон прагне, щоб двері НАТО були відкритими для України. Однак, як зазначили в Держдепі, Україна повинна відповідати стандартам Альянсу.

Додамо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що вважає можливим вступ України в НАТО. За його словами, євроатлантична інтеграція України - не фантазія.

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Білий дім виправив заяву свого представника щодо вступу України в НАТО
Білий дім виправив заяву свого представника щодо вступу України в НАТО
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