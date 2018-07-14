Білий дім виключає зрив саміту Трампа і Путіна після нових звинувачень на адресу РФ

Білий дім відреагував на звинувачення російських агентів у втручанні до виборів

Білий дім виключає скасування саміту президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна на тлі нових звинувачень на адресу Росії щодо втручання в американські вибори. Про це заявила прес-секретар Сара Сандерс, передає "Радіо Свобода".

За словами Сандерс, саміт в Хельсінкі відбудеться, а нові звинувачення не вплинуть на його проведення. Крім того, представник Ради безпеки США Гаррет Маркіс додав, що нові звинувачення "ніяк не вплинуть на зустріч в понеділок".

Зазначимо, раніше США пред'явили звинувачення 12 співробітникам російських розвідслужб в причетності до втручання у вибори. Їм, зокрема, інкримінують злом комп'ютерної системи Нацкомітету Демократичної партії. Після цього у Вашингтоні стали звучати вимоги скасувати зустріч в Гельсінкі. Лідер демократів Тому Перес заявив, що саміт треба скасувати, так як "Путін не один США". З ним погодився і лідер демократичної меншості в сенаті Чак Шумер.