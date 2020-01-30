Белый дом хочет запретить Болтону публиковать мемуары

Белый дом предупредил, что новая книга бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона не может быть опубликована до тех пор, пока из нее не будут удалены засекреченные данные. Соответствующее письмо адвокатам Болтона отправила глава по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

В письме отмечается, что разглашение секретной информации может повредить безопасности страны.

"В рукописи содержатся значительные объемы секретной информации. Часть этой информации находится на уровне "совершенно секретно". Согласно федеральному закону и заявлениям о неразглашении, которые подписал ваш клиент в качестве условия доступа к секретной информации, данная рукопись не может быть опубликована или каким-то образом еще обнародована без удаления секретной информации", - говорится в письме.

Выводы о наличии подобной информации в книге Болтона были сделаны специалистами Белого дома по итогам "предварительного обзора".

В свою очередь адвокат Болтона Чарльз Купер заявил, что не согласен с этими заявлениями.

"Мы не считаем, что какая-либо информация (в книге, - ред.) может быть сочтена секретной", - ответил онн.

Напомним, в рукописи еще неопубликованной книги воспоминаний Джона Болтона говорится о том, что Трамп лично связывал приостановку военной помощи Украине с расследованием против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление советника по национальной безопасности президента Джона Болтона о блокировке военной помощи для Украины. Трамп считает, что Болтон сделал такое заявление только для того, чтобы продать свою книгу.