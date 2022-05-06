Белый дом готовит звонок лидеров G7: обсудят поддержку Украины

Она отметила, что усилия и внимание США направлено на то, чтобы продолжать подчеркивать единство, а также усилить это единство в условиях, когда союзники сталкиваются с российской агрессией.

"Мы работаем над тем, чтобы окончательно договориться о звонке G7, который, вероятно, состоится в ближайшие дни", - сказала она.

Ее также попросили пояснить, что конкретно она имела в виду, когда в начале неделе сообщала о планах США в преддверии 9 мая выразить свою поддержку Украины и Европы. Псаки был задан вопрос о том, не подразумеваются ли какие-либо совместные мероприятия с представителями Украины и европейскими союзниками в этот день.

"Что касается того, что мы будем делать, чтобы отметить понедельник, то мне нечего заранее сообщить в данный момент. Мы сообщим дополнительные детали ближе к делу", - ответила Псаки.