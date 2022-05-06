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Білий дім готує дзвінок лідерів G7: обговорять підтримку України

Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати завершують підготовку телефонного дзвінка лідерів країн G7 щодо російської агресії та підтримки України. Він, як очікується, відбудеться в найближчі дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що зусилля і увага США спрямована на те, щоб продовжувати підкреслювати єдність, а також посилити цю єдність в умовах, коли союзники стикаються з російською агресією.

"Ми працюємо над тим, щоб остаточно домовитися про дзвінок G7, який, ймовірно, відбудеться найближчими днями", - сказала вона.

Її також попросили пояснити, що конкретно вона мала на увазі, коли на початку тижня повідомляла про плани США напередодні 9 травня висловити свою підтримку України та Європи. Псакі було поставлено питання про те, чи не маються на увазі які-небудь спільні заходи з представниками України та європейськими союзниками в цей день.

"Що стосується того, що ми будемо робити, щоб відзначити понеділок, то мені нічого заздалегідь повідомити наразі. Ми повідомимо додаткові деталі ближче до справи", - відповіла Псакі.

Раніше федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден провели телефонні переговори. Торкнулися питання війни на території України.

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