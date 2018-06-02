Белый дом готовит встречу Трампа и Путина, - WSJ

Планирование возможной встречи между президентами США и России пока находится на ранней стадии

Белый дом планирует возможную встречу президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об єтом сообщили осведомленные источники, передает The Wall Street Journal.

Один из собеседников издания сообщил, что посол США в России Джон Хантсман прибыл в Вашингтон, чтобы помочь организовать встречу между Трампом и Путиным.

В то же время источник отметил, что обсуждение возможной встречи между президентами США и России пока находится на ранней стадии.

По его словам, сторонам необходимо согласовать дату и место.

Собеседник добавил, что ожидается, что на встрече, целью которой является "разрешение давних разногласий", Трамп и Путин обсудят Сирию, Украину и контроль над ядерными вооружениями.

При этом источник в Белом доме сообщил, что в настоящее время Трамп сосредоточен на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, и если переговоры там продолжатся, работа над встречей с президентом России будет отложена.

Напомним, президент США Дональд Трамп встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня.