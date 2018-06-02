Білий дім готує зустріч Трампа і Путіна, - WSJ

Планування можливої зустрічі між президентами США і Росії поки перебуває на ранній стадії

Білий дім планує можливу зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомили поінформовані джерела, передає The Wall Street Journal.

Один зі співрозмовників видання повідомило, що посол США в Росії Джон Хантсман прибув до Вашингтона, щоб допомогти організувати зустріч між Трампом і Путіним.

У той же час джерело зазначив, що обговорення можливої зустрічі між президентами США і Росії поки перебуває на ранній стадії.

За його словами, сторонам необхідно узгодити дату і місце.

Співрозмовник додав, що очікується, що на зустрічі, метою якої є "дозвіл давніх розбіжностей", Трамп і Путін обговорять Сирію, Україну і контроль над ядерними озброєннями.

При цьому джерело в Білому домі повідомив, що в даний час Трамп зосереджений на зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, і якщо там продовжаться переговори, робота над зустріччю з президентом Росії буде відкладена.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 12 червня.