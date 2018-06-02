Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Білий дім готує зустріч Трампа і Путіна, - WSJ

НовиниПолітика    02.06.2018 - 06:48
Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (kremlin.ru)
Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (kremlin.ru)

Планування можливої зустрічі між президентами США і Росії поки перебуває на ранній стадії

Білий дім планує можливу зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомили поінформовані джерела, передає The Wall Street Journal.

Один зі співрозмовників видання повідомило, що посол США в Росії Джон Хантсман прибув до Вашингтона, щоб допомогти організувати зустріч між Трампом і Путіним.

У той же час джерело зазначив, що обговорення можливої зустрічі між президентами США і Росії поки перебуває на ранній стадії.

За його словами, сторонам необхідно узгодити дату і місце.

Співрозмовник додав, що очікується, що на зустрічі, метою якої є "дозвіл давніх розбіжностей", Трамп і Путін обговорять Сирію, Україну і контроль над ядерними озброєннями.

При цьому джерело в Білому домі повідомив, що в даний час Трамп зосереджений на зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, і якщо там продовжаться переговори, робота над зустріччю з президентом Росії буде відкладена.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 12 червня.

Розслідування втручання Росії у вибори обійшлося США в 17 млн доларів Трамп вечорами готується до зустрічі з Мюллером
Теги публікації: Володимир Путін, встреча, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top