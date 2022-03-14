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Белый дом может готовить поездку Байдена в Европу из-за Украины, - NBC

Автор: Александр Мороз

Белый дом рассматривает возможность поездки президента США Джо Байдена в Европу. Она будет связана с войной России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Издание со ссылкой на трех осведомленных источников пишет, что такая поездка призвана успокоить союзников США в Европе. Одним из возможных мест рассматривается Брюссель, где находятся штаб-квартиры НАТО и Европейского союза.

Также сообщается, что часть сотрудников, которые работали над визитом вице-президента Камалы Наррис, осталась в Европе для того, чтобы спланировать возможный визит Байдена.

Источники не назвали ориентировочных сроков поездки Байдена. Белый дом и Совет национальной безопасности не ответили на запросы о комментариях.

Напомним, ранее Байден заявил, что российский президент Владимир Путин с началом полномасштабной войны против Украины просчитался в замыслах и не смог внести раздор в страны Запада и НАТО.

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