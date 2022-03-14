RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Білий дім може готувати поїздку Байдена до Європи через Україну, - NBC

Автор: Олександр Мороз

Білий дім розглядає можливість поїздки президента США Джо Байдена до Європи. Вона буде пов'язана з війною Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Видання з посиланням на трьох обізнаних джерел пише, що така поїздка покликана заспокоїти союзників США в Європі. Одним з можливих місць розглядається Брюссель, де знаходяться штаб-квартири НАТО і Європейського союзу.

Також повідомляється, що частина співробітників, які працювали над візитом віце-президентки Камали Нарріс, залишилася в Європі для того, щоб спланувати можливий візит Байдена.

Джерела не назвали орієнтовних термінів поїздки Байдена. Білий дім та Рада національної безпеки не відповіли на запити про коментарі.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що російський президент Володимир Путін з початком повномасштабної війни проти України прорахувався в задумах і не зміг внести розбрат в країни Заходу і НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВійна Росії проти України