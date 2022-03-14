Білий дім може готувати поїздку Байдена до Європи через Україну, - NBC

Білий дім розглядає можливість поїздки президента США Джо Байдена до Європи. Вона буде пов'язана з війною Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.
Видання з посиланням на трьох обізнаних джерел пише, що така поїздка покликана заспокоїти союзників США в Європі. Одним з можливих місць розглядається Брюссель, де знаходяться штаб-квартири НАТО і Європейського союзу.
Також повідомляється, що частина співробітників, які працювали над візитом віце-президентки Камали Нарріс, залишилася в Європі для того, щоб спланувати можливий візит Байдена.
Джерела не назвали орієнтовних термінів поїздки Байдена. Білий дім та Рада національної безпеки не відповіли на запити про коментарі.
Нагадаємо, раніше Байден заявив, що російський президент Володимир Путін з початком повномасштабної війни проти України прорахувався в задумах і не зміг внести розбрат в країни Заходу і НАТО.
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