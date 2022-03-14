Білий дім може готувати поїздку Байдена до Європи через Україну, - NBC

Білий дім розглядає можливість поїздки президента США Джо Байдена до Європи. Вона буде пов'язана з війною Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC .

Видання з посиланням на трьох обізнаних джерел пише, що така поїздка покликана заспокоїти союзників США в Європі. Одним з можливих місць розглядається Брюссель, де знаходяться штаб-квартири НАТО і Європейського союзу.

Також повідомляється, що частина співробітників, які працювали над візитом віце-президентки Камали Нарріс, залишилася в Європі для того, щоб спланувати можливий візит Байдена.

Джерела не назвали орієнтовних термінів поїздки Байдена. Білий дім та Рада національної безпеки не відповіли на запити про коментарі.