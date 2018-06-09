Білий дім на рік продовжив санкції відносно білоруських чиновників

Санкції були введені в 2006 році у зв'язку з порушенням білоруською владою прав людини

Президент США Дональд Трамп продовжив дію санкцій щодо деяких представників влади Білорусі ще на один рік. Відповідний указ, адресований Конгресу США, в п'ятницю, 8 червня, був опублікований на сайті Білого дому.

Білий дім продовжив ще на рік санкції, введені відносно Білорусі Джорджем Бушем-молодшим у 2006 році у зв'язку з порушенням білоруською владою прав людини.

Рішення було прийнято у зв'язку з тим, що дії і політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб підривають демократичні процеси і інститути в країні.

Так, оскільки дії осіб, на яких поширюється указ, "представляють надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів", надзвичайний стан, а також подальші санкції щодо Білорусі продовжені ще на рік.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Рада Європейського союзу продовжив ще на рік санкції проти Білорусі, які передбачають ембарго на постачання зброї, спецзасобів, візові заборони та замороження рахунків стосовно чотирьох осіб.