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Білий дім на рік продовжив санкції відносно білоруських чиновників

НовиниПолітика    09.06.2018 - 09:22
Ілюстративне фото: прапор США (pixabay.com)
Ілюстративне фото: прапор США (pixabay.com)

Санкції були введені в 2006 році у зв'язку з порушенням білоруською владою прав людини

Президент США Дональд Трамп продовжив дію санкцій щодо деяких представників влади Білорусі ще на один рік. Відповідний указ, адресований Конгресу США, в п'ятницю, 8 червня, був опублікований на сайті Білого дому.

Білий дім продовжив ще на рік санкції, введені відносно Білорусі Джорджем Бушем-молодшим у 2006 році у зв'язку з порушенням білоруською владою прав людини.

Рішення було прийнято у зв'язку з тим, що дії і політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб підривають демократичні процеси і інститути в країні.

Так, оскільки дії осіб, на яких поширюється указ, "представляють надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів", надзвичайний стан, а також подальші санкції щодо Білорусі продовжені ще на рік.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Рада Європейського союзу продовжив ще на рік санкції проти Білорусі, які передбачають ембарго на постачання зброї, спецзасобів, візові заборони та замороження рахунків стосовно чотирьох осіб.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Білорусь, Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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