Белый дом в ближайшие недели объявит кандидатуру посла США в Украине, - Госдеп

Он подчеркнул, что на днях отметили полугодие работы администрации президента Джо Байдена. В конце каденции предыдущей администрации было 80 стран без послов.

"Мы сейчас в процессе отбора посла (в Украине - ред.) Белым домом. Это приоритет администрации Байдена. Первая волна назначений послов будет включать Украину", - сказал Кент.

По его словам, в Украине же традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике.

"Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата, которого должен одобрить Сенат", - добавил Кент.