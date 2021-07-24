Білий дім у найближчі тижні оголосить кандидатуру посла США в Україні, - Держдеп

Він наголосив, що днями відзначили півріччя роботи адміністрації президента Джо Байдена. Наприкінці каденції попередньої адміністрації було 80 країн без послів.

"Ми зараз у процесі відбору посла (в Україні - ред.) Білим домом. Це пріоритет адміністрації Байдена. Перша хвиля призначень послів включатиме Україну", - сказав Кент.

За його словами, в Україні ж традиційно працювали дипломати з досвідом у зовнішній політиці.

"Тож я впевнений, що найближчими тижнями Білий дім оголосить кваліфікованого кандидата, якого має схвалити Сенат", - додав Кент.