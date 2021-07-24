Білий дім у найближчі тижні оголосить кандидатуру посла США в Україні, - Держдеп

Наразі триває процес відбору посла США для роботи в Україні. Білий дім оголосить кандидатуру у найближчі тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю тимчасового повіреного у справах США в Україні Джорджа Кента виданню "Суспільне".
Він наголосив, що днями відзначили півріччя роботи адміністрації президента Джо Байдена. Наприкінці каденції попередньої адміністрації було 80 країн без послів.
"Ми зараз у процесі відбору посла (в Україні - ред.) Білим домом. Це пріоритет адміністрації Байдена. Перша хвиля призначень послів включатиме Україну", - сказав Кент.
За його словами, в Україні ж традиційно працювали дипломати з досвідом у зовнішній політиці.
"Тож я впевнений, що найближчими тижнями Білий дім оголосить кваліфікованого кандидата, якого має схвалити Сенат", - додав Кент.
Як відомо, останнім послом США в Україні була Марі Йованович. Її звільнили з посади у травні 2019 року. Тоді екс-президент США Дональд Трамп звинуватив Йованович у тому, що вона протидіє його політиці.
Відтоді в Україні працюють тимчасові повірені у справах США. Однак нового посла більш ніж за два роки так і не призначили.