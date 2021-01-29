Белый дом: Байден "не сдерживался" во время разговора с Путиным

Президент США Джо Байден во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным "не сдерживался". Он откровенно говорил о своих опасениях.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

У американского президента были четкие цели, которые ему удалось реализовать во время этих переговоров.

"Байден никогда не сдерживался, когда речь шла о президенте Путине и опасениях по поводу действий российского руководства", - отметила Псаки.

Напомним, ранее в Кремле заявили о телефонном разговоре Путина с Байденом. Это первый разговор между лидерами после начала президентства Байдена.

Лидеры стран обсудили продление договора о сокращении ядерного оружия (СНВ-3), в частности, выразили удовлетворение обменом нотами по достижению договоренностей.

The Washington Post писал, что Джо Байден намерен продлит ядерное соглашение на 5 лет. Позже эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 года. Он действует до февраля 2021 года.

Байден в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным также выразил обеспокоенность ситуацией с Алексеем Навальным и задержанными в ходе акций.