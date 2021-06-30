Белтелерадиокомпанию исключили из Европейского вещательного союза

Белтелерадиокомпанию (БТРК) исключили из Европейского вещательного союза (EBU). Такое решение было принято на сегодняшнем заседании исполнительного совета организации.

Об этом сообщило Euroradio .

По его данным, под запретом для главного телеканала Беларуси окажутся:

"С 1 июля БТРК больше не сможет получить доступ к ряду услуг, доступных членам EBU", - отмечает издание.

Напомним, в конце мая исполнительный совет EBU принял решение о приостановлении членства БТРК в союзе. Властям Беларуси дали две недели, чтобы дать ответ, прежде чем решение вступит в силу.

Отметим, 24 мая белорусские государственные телеканалы показали видеозапись с задержанным оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. На видеозаписи Протасевич рассказывает, что сотрудничает с правоохранителями и дает признательные показания.

После этого белорусские телеканалы распространили видео с допросом девушки Протасевича, которую также задержали.