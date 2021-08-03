У "Білоруському домі в Україні" заявили про стеження за загиблим Шишовим

В організації вважають, що вбивство було сплановано для "ліквідації небезпечного режиму білоруса".



"За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в РБ про всілякі провокації аж до викрадення і ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так можливо БДУ вийде з інфовакууму", - йдеться в заяві.