У "Білоруському домі в Україні" заявили про стеження за загиблим Шишовим
У "Білоруському домі в Україні" (БДУ) стверджують, що за їх загиблим главою Віталієм Шишовим велося стеження. Про ці факти було ряд попереджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал БДУ.
В організації вважають, що вбивство було сплановано для "ліквідації небезпечного режиму білоруса".
"За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в РБ про всілякі провокації аж до викрадення і ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так можливо БДУ вийде з інфовакууму", - йдеться в заяві.
Вранці стало відомо, що Віталія Шишова знайшли повішеним в одному з київських парків.
Поліція перевірятиме всі версії, в тому числі версію вбивства, замаскованого під суїцид.