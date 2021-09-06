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Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам тюрьмы

Автор: Мария Кучерявец

Минский областной суд вынес приговор членам Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Они получили 11 и 10 лет тюрьмы соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитный центр "Вясна".

Так, суд признал их виновными в закрытом режиме по трем статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям против национальной безопасности),
  • ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем),
  • ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им).

Известно, что Мария Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Максим Знак - усиленного.

Напомним, ранее белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку просили назначить наказание в виде 12 лет тюрьмы.

Однако впоследствии опубликовали заявление, что адвокат опроверг информацию о приговоре.

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