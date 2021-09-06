Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам тюрьмы

Минский областной суд вынес приговор членам Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Они получили 11 и 10 лет тюрьмы соответственно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитный центр "Вясна".
Так, суд признал их виновными в закрытом режиме по трем статьям Уголовного кодекса:
Известно, что Мария Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Максим Знак - усиленного.
Напомним, ранее белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку просили назначить наказание в виде 12 лет тюрьмы.
Однако впоследствии опубликовали заявление, что адвокат опроверг информацию о приговоре.