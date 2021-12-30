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Белорусские службы устроили провокацию на границе Польши перед Новым годом

Автор: Иванна Шовкун

В среду, 29 декабря, белорусские службы ослепляли польских офицеров на границе. А мигранты пытались нелегально попасть на территорию ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Днем белорусские солдаты прорвали забор в районе Черемчи. А вечером они совершили очередную провокацию на этом же участке. Они ослепляли польских офицеров лазерами.

"Белорусские офицеры повредили пограничную инфраструктуру, хотя польские официальные лица неоднократно призывали их покинуть территорию", - рассказала пресс-секретарь погранслужбы Польши Анна Михальская. Она добавила, что белорусы ушли, но вечером вернулись.

Также, по данным польской погранслужбы в Twitter, в Наревке и Мельнике произошли инциденты с мигрантами. 10 человек пытались перебросить мост через водоем. Всего незаконно пересечь границу хотели 22 иностранца.

Напомним, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин рассказал, что более 23 тысяч граждан Беларуси попросили убежища в Польше. Они бежали с Беларуси от политических репрессий.

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Польша