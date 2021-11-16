Белорусские службы ломали забор на границе для прорыва мигрантов, - Минобороны Польши

По данным Минобороны Польши, в ночь на 16 ноября белорусские службы разрушали забор на границе с Польшей, чтобы мигранты могли нелегально пробраться на территорию страны. Однако польская армия и пограничники смогли отбыть атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Польши в Twitter .

Министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в Twitter, что польская армия и пограничники отлично справились со своей задачей. Они смогли совместными усилиями укрепить посты на пограничном переходе в Кузнице. Польские службы отбили атаку со стороны Беларуси и не допустили проникновения мигрантов на территорию страны.

По данным пограничной службы Польши в Twitter, в понедельник, 15 ноября, было зафиксировано 244 попытки незаконного пересечения белорусско-польской границы. Польские пограничники приняли решение, что 29 иностранцев-нелегалов должны покинуть территорию Республики Польша.