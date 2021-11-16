Белорусские службы ломали забор на границе для прорыва мигрантов, - Минобороны Польши

По данным Минобороны Польши, в ночь на 16 ноября белорусские службы разрушали забор на границе с Польшей, чтобы мигранты могли нелегально пробраться на территорию страны. Однако польская армия и пограничники смогли отбыть атаку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Польши в Twitter.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в Twitter, что польская армия и пограничники отлично справились со своей задачей. Они смогли совместными усилиями укрепить посты на пограничном переходе в Кузнице. Польские службы отбили атаку со стороны Беларуси и не допустили проникновения мигрантов на территорию страны.
По данным пограничной службы Польши в Twitter, в понедельник, 15 ноября, было зафиксировано 244 попытки незаконного пересечения белорусско-польской границы. Польские пограничники приняли решение, что 29 иностранцев-нелегалов должны покинуть территорию Республики Польша.
Напомним, вечером 15 ноября группа мигрантов из несколько сотен человек попыталась прорваться на территорию Польши. Они закидывали польских силовиков камнями, повредив шлем одному из полицейских.