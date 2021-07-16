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Белорусские силовики провели обыски у подписчиков оппозиционных Telegram-каналов

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Беларусь, Пятница 16 июля 2021 16:55
Белорусские силовики провели обыски у подписчиков оппозиционных Telegram-каналов Фото: белорусские силовики провели обыски у подписчиков оппозиционных Telegram-каналов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках операции по зачистке от "радикально настроенных лиц", белорусские силовики провели ряд обысков у подписчиков оппозиционных Telegram-каналов. Правоохранители сообщили о якобы изъятии оружия и наркотических средств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Zerkalo.

По словам заместителя начальника следственного управления КГБ Константина Бычека, белорусские силовики провели обыски у активных подписчиков оппозиционных Telegram-каналов, таких как: "ГСБ", "Буслы ляцяць", EXOMON.

"Изъято травматическое оружие, боеприпасы, наркотические средства, нацистская символика и атрибутика", - добавил Бычек.

У задержанных обнаружили, якобы, доказательства их причастности к организации групповых действий, грубо нарушающих порядок и участие в них, а также к разжиганию социальной розни.

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