Белорусская оппозиция попала в список финалистов премии Сахарова

Демократическая оппозиция в Белоруссии попала в список финалистов на премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова за 2020 год. Лауреат премии станет известен 22 октября.

Об этом говорится на сайте Европарламента.

В список вошла, в частности, демократическая оппозиция в Беларуси, представленная координационным советом, инициативой смелых женщин, политических деятелей и деятелей гражданского общества.

Выделяют оппозиционерку Светлану Тихановскую, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, а также активистов Марию Колесникову, Ольгу Ковалькову, Веронику Цепкало, Сергея Тихановского, Алеся Беляцкого, Сергея Дылевского, Степана Путило и Николя Статкевича.

Также в списке: защитники окружающей среды Гуапинола и Берта Касерес из Гондураса, архиепископ Наджиб Мусса Михаэль из Ирака.

В конце сентября стало известно, что белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская приступила к формированию теневого правительства. В его состав уже вошли два человека.

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