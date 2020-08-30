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Белорусская армия училась отбивать нападение на Гродненскую область

Автор: Дмитрий Левицкий

В Беларуси в активную фазу перешли тактические военные учения вблизи западной границы. В течение двух дней белорусские военные учились отражать вторжение в Гродненскую область.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

По данным ведомства, в маневрах участвуют механизированные, танковые, десантные, артиллерийские и инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

В первый день военных учений военнослужащие 103-й Витебской бригады ВДВ вступили в бой с подразделениями условного противника вблизи государственной границы. На второй день учений бои действия переместились в район переправы через реку Неман. По замыслу учений, противник пересек белорусскую границу и направлялся к переправе.

На перехват противника отправились десантники на БТР, а с другой стороны подразделения условного противника заблокировал танковый взвод. В результате враг был уничтожен.

Напомним, тактические учения белорусских войск на границе с Европейским союзом начались 28 августа.

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