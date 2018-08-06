В Белом доме не возлагают больших надежд на разоружение КНДР

В администрации президента США никто не смотрит на перспективы денуклеаризации Северной Кореи через "розовые очки"

Соединенные Штаты Америки не возлагают на руководство Северной Кореи больших надежд и не смотрят на перспективы денуклеаризации КНДР через "розовые очки". Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает DW.

"В администрации нет никого, кто бы смотрел на перспективы денуклеаризации Северной Кореи через "розовые очки", - заявил Болтон 5 августа на фоне сообщений о продолжении КНДР своей ядерной программы.

Советник президента США отметил, что не исключено, что ситуация достигнет точки, когда не будет сомнений в том, что Ким Чен Ын не принимает своих обещаний всерьез.

"Президент США дает Ким Чен Ыну мастер-класс, как следует держать дверь открытой, и если Северная Корея не сможет пройти сквозь нее, то даже злейшие враги президента не смогут сказать, что она была открыта недостаточно широко", - заявил Болтон.

Напомним, независимые эксперты ООН после шестимесячного расследования пришли к выводу, что Северная Корея не прекратила разработку ни ядерной, ни ракетной программы.