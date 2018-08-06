У Білому домі не покладають великих надій на роззброєння КНДР

В адміністрації президента США ніхто не дивиться на перспективи денуклеаризації Північної Кореї через "рожеві окуляри"

Сполучені Штати Америки не покладають на керівництво Північної Кореї великих надій і не дивляться на перспективи денуклеаризації КНДР через "рожеві окуляри". Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає DW.

"В адміністрації немає нікого, хто б дивився на перспективи денуклеаризації Північної Кореї через "рожеві окуляри", - заявив Болтон 5 серпня на тлі повідомлень про продовження КНДР своєї ядерної програми.

Радник президента США зазначив, що не виключено, що ситуація дійде до того, коли не буде сумнівів у тому, що Кім Чен Ин не cприймає своїх обіцянок всерйоз.

"Президент США дає Кім Чен Ину майстер-клас, як слід тримати двері відчиненими, і якщо Північна Корея не зможе пройти крізь них, то навіть найзапекліші вороги президента не зможуть сказати, що вони була відкриті недостатньо широко", - заявив Болтон.

Нагадаємо, незалежні експерти ООН після шестимісячного розслідування дійшли висновку, що Північна Корея не припинила розробку ні ядерної, ні ракетної програми.