В Белом доме рассказали, кто заменит Болтона

Исполняющим обязанности советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности станет ранее подавший в отставку заместитель Джона Болтона - Чарльз Капперман. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечает издание, Капперман давний союзник и советник Болтона, он стал его заместителем в январе 2019 года

"Приоритеты и политика Джона Болтона просто не совпадают с президентскими, и любой действующий президент имеет право поставить кого-то на определенную должность, кто сможет выполнить его повестку дня. Эта ситуация (с Болтоном, - ред.) более не приемлема, поэтому президент внес изменения", - сказал Гидли журналистам.

Он также заверил, что "не было ни одной проблемы", приведшей к увольнению Болтона, отметив, что дополнительная информация будет предоставлена на ближайшем брифинге.

Чарльзу Капперману 68 лет, он занимал руководящие должности в военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и Boeing, в 80-х работал в администрации президента США Рональда Рейгана.

Напомним, 10 сентября президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, поскольку не согласен со многими из его предложений.

"Вчера я информировал Джона Болтона, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я категорически не согласен со многими из его предложений и попросил его уйти в отставку", - написал он.