В Белом доме рассказали о работе над новым пакетом вооружений для Украины

Ряд официальных лиц уже заявил, что Байден и его команда по национальной безопасности находятся на завершающей стадии подготовки нового пакета вооружений для Украины, и объявление по этому поводу ожидается в ближайшее время, возможно, уже в среду.

"Но, как сказал президент, мы не будем отправлять ракеты большой дальности для использования их за пределами зоны боевых действий в Украине", - сказала Жан-Пьер.

Как пишет Reuters, ссылаясь на источники в администрации, Байден хочет помочь Киеву защитить себя, но выступает против предоставления оружия, которое Украина может использовать для нападения на Россию.

Президент Джо Байден заявил в понедельник, что Соединенные Штаты не станут отправлять Украине ракетные системы, которые могут достичь российской территории, несмотря на то что украинские власти неоднократно просили союзников предоставить Киеву системы большей дальности, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО).

"Мы не собираемся посылать в Украину ракетные системы, которые наносят удары по России", - заявил вчера Байден.

Байден не исключил предоставления Украине какой-либо конкретной системы вооружений, но вместо этого, похоже, поставил Киеву условия относительно того, как эти системы могут быть использованы.

Байден и его команда работают над новым пакетом военной техники для Киева, и ожидается, что состав пакета будет объявлен в ближайшие дни.

По словам высокопоставленного представителя администрации, в пакет может войти и РСЗО, однако она не будет оснащена дальнобойными возможностями.

Напомним, накануне США заявили, что не будут поставлять украинской стороне дальнобойные ракеты для РСЗО.

Посол Украины Оксана Маркарова заверила, что это не означает отказ от поставок американских универсальных систем залпового огня.

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