В Белом доме рассказали, кто получит дополнительные дозы вакцины от коронавируса
Фото: Карин Жан-Пьер, заместитель пресс-секретаря Белого дома (Getty Images)
Дополнительные (бустерные) дозы вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech через полгода после полной вакцинации получат люди старше 65 лет. Кроме того, третью прививку смогут сделать лица в возрасте от 18 лет из наиболее уязвимых групп населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, на бустерную дозу вакцины Pfizer через шесть месяцев после вакцинации имеют право:
- лица в возрасте 65 лет и старше;
- резиденты и персонал длительного ухода;
- лица старше 18 лет с сопутствующими заболеваниями, включая астму, диабет, ожирение;
- лица старше 18 лет, которые работают и живут в условиях повышенного риска, включая работников здравоохранения, образования и торговли.