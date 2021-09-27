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В Белом доме рассказали, кто получит дополнительные дозы вакцины от коронавируса

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Вашингтон, Понедельник 27 сентября 2021 22:07
В Белом доме рассказали, кто получит дополнительные дозы вакцины от коронавируса Фото: Карин Жан-Пьер, заместитель пресс-секретаря Белого дома (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Дополнительные (бустерные) дозы вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech через полгода после полной вакцинации получат люди старше 65 лет. Кроме того, третью прививку смогут сделать лица в возрасте от 18 лет из наиболее уязвимых групп населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, на бустерную дозу вакцины Pfizer через шесть месяцев после вакцинации имеют право:

  • лица в возрасте 65 лет и старше;
  • резиденты и персонал длительного ухода;
  • лица старше 18 лет с сопутствующими заболеваниями, включая астму, диабет, ожирение;
  • лица старше 18 лет, которые работают и живут в условиях повышенного риска, включая работников здравоохранения, образования и торговли.

Напомним, ранее американский медицинский регулятор разрешил массовое применение бустерных доз вакцины Pfizer.

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Соединенные Штаты Америки Вакцина от коронавируса
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