У Білому домі розповіли, хто отримає додаткові дози вакцини від коронавірусу
Фото: Карін Жан-П'єр, заступник прес-секретаря Білого дому (Getty Images)
Додаткові (бустерні) дози вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech через пів року після повної вакцинації отримають люди старше 65 років. Крім того, третє щеплення зможуть зробити особи у віці від 18 років з найбільш вразливих груп населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.
За її словами, на бустерну дозу вакцини Pfizer через шість місяців після вакцинації мають право:
- особи віком 65 років і старше;
- резиденти та персонал тривалого догляду;
- особи старше 18 років з супутніми захворюваннями, включаючи астму, діабет, ожиріння;
- особи старше 18 років, які працюють і живуть в умовах підвищеного ризику, включаючи працівників охорони здоров'я, освіти і торгівлі.