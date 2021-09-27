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У Білому домі розповіли, хто отримає додаткові дози вакцини від коронавірусу

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Вашингтон, Понеділок 27 вересня 2021 22:07
У Білому домі розповіли, хто отримає додаткові дози вакцини від коронавірусу Фото: Карін Жан-П'єр, заступник прес-секретаря Білого дому (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Додаткові (бустерні) дози вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech через пів року після повної вакцинації отримають люди старше 65 років. Крім того, третє щеплення зможуть зробити особи у віці від 18 років з найбільш вразливих груп населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, на бустерну дозу вакцини Pfizer через шість місяців після вакцинації мають право:

  • особи віком 65 років і старше;
  • резиденти та персонал тривалого догляду;
  • особи старше 18 років з супутніми захворюваннями, включаючи астму, діабет, ожиріння;
  • особи старше 18 років, які працюють і живуть в умовах підвищеного ризику, включаючи працівників охорони здоров'я, освіти і торгівлі.

Нагадаємо, раніше американський медичний регулятор дозволив масове застосування бустерних доз вакцини Pfizer.

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Сполучені Штати Америки Вакцина від коронавірусу
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