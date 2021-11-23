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В Белом доме прокомментировали информацию о встрече Байдена и Путина

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США, Вторник 23 ноября 2021 10:37
В Белом доме прокомментировали информацию о встрече Байдена и Путина Фото: Белый дом прокомментировал новую встречу Байдена и Путина (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

В Белом доме прокомментировали возможность виртуальной встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако информации о новой встрече, несмотря на заявления Кремля, еще нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"У меня пока нет информации о запланированной встрече, хотя, конечно же, дипломатия на высоком уровне является приоритетом президента Байдена", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, США по-прежнему обеспокоены ситуацией на российско-украинской границе. Потому Белый дом призывает Кремль к деэскалации конфликта.

"В последние недели мы активно взаимодействовали с нашими европейскими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной. Мы обсудили нашу озабоченность по поводу военной деятельности России и жесткой риторики в отношении Украины", - отметила Псаки.

Напомним, ранее говорилось, что президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден могут провести онлайн-беседу в ближайшее время. Среди тем будут НАТО и Украина.

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