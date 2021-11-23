У Білому домі прокоментували інформацію про зустріч Байдена та Путіна

У Білому домі прокоментували можливість віртуальної зустрічі президента США Джо Байдена із президентом РФ Володимиром Путіним. Однак інформації про нову зустріч, незважаючи на заяви Кремля , ще немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому .

"У мене поки що немає інформації про заплановану зустріч, хоча, звичайно ж, дипломатія на високому рівні є пріоритетом президента Байдена", - сказала прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За її словами, США, як і раніше, стурбовані ситуацією на російсько-українському кордоні. Тому Білий дім закликає Кремль до деескалації конфлікту.

"В останні тижні ми активно взаємодіяли з нашими європейськими союзниками та партнерами, у тому числі з Україною. Ми обговорили нашу стурбованість з приводу військової діяльності Росії та жорсткої риторики щодо України", - зазначила Псакі.