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У Білому домі прокоментували інформацію про зустріч Байдена та Путіна

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США, Вівторок 23 листопада 2021 10:37
У Білому домі прокоментували інформацію про зустріч Байдена та Путіна Фото: Білий дім прокоментував нову зустріч Байдена та Путіна (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

У Білому домі прокоментували можливість віртуальної зустрічі президента США Джо Байдена із президентом РФ Володимиром Путіним. Однак інформації про нову зустріч, незважаючи на заяви Кремля, ще немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"У мене поки що немає інформації про заплановану зустріч, хоча, звичайно ж, дипломатія на високому рівні є пріоритетом президента Байдена", - сказала прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За її словами, США, як і раніше, стурбовані ситуацією на російсько-українському кордоні. Тому Білий дім закликає Кремль до деескалації конфлікту.

"В останні тижні ми активно взаємодіяли з нашими європейськими союзниками та партнерами, у тому числі з Україною. Ми обговорили нашу стурбованість з приводу військової діяльності Росії та жорсткої риторики щодо України", - зазначила Псакі.

Нагадаємо, раніше говорилося, що президент Російської Федерації Володимир Путін і голова Білого дому Джо Байден можуть провести онлайн-розмову найближчим часом. Серед тем будуть НАТО та Україна.

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