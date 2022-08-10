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В Белом доме ответили, считают ли Крым законной целью для Украины

Новина українською →
Вашингтон, Среда 10 августа 2022 00:14
В Белом доме ответили, считают ли Крым законной целью для Украины Фото: в Белом доме ответили, считают ли Крым законной целью для Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вашингтон поддерживает усилия Киева по защите своего суверенитета и территориальной целостности.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы пресс-службы.

"Мы поддерживаем усилия Украины, как вы знаете, защитить свой суверенитет и территориальную целостность", — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома, отвечая на вопрос о том, считают ли США Крым законной мишенью для Украины с оружием, предоставленным США.

Напомним, в оккупированном Крыму произошли взрывы на авиабазе в Новофедоровке, которую российские оккупанты используют в том числе в войне против Украины. Известно о гибели по крайней мере одного человека и нескольких раненых. Украинская сторона отрицает причастность.

Все подробности сегодняшнего инцидента - в материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно".

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