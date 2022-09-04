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В Белом доме оценили попытки РФ провести "референдумы" и назвали возможные сроки

Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности в Белом доме (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США фиксируют признаки того, что Россия не оставляет попыток провести "референдумы" на захваченных украинских территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби в интервью телеканалу "Дождь".

По оценке властей США, россияне могут попытаться провести "референдумы" до конца сентября.

"Мы все еще видим признаки, указывающие, что Россия все еще собирается провести квазиреферендумы уже в этом месяце. Это их способ добиться какой-то политической легитимности в военных успехах, которых они либо достигли, либо хотят достичь", - сказал Кирби.

В Белом доме подчеркнули, что никогда не признают результаты "референдумов" России на захваченных территориях.

Напомним, в первые месяцы вторжения Кремль рассчитывал провести "референдумы о присоединении" уже в мае 2022 года, однако Россия увязла в войне, и вскоре дату перенесли на сентябрь.

В начале августа в Кремле начали обсуждать возможность переноса псевдореферендумов еще на более позднее время.

Как сообщалось, журналисты опубликовали документы, свидетельствующие о планах Кремля реализовать на оккупированных территориях Украины "референдумы" по их присоединению к России.

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Референдум