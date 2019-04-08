У Білому домі відмовили у передачі демократам податкового звіту Трампа

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Мік Малвейні заявив, що демократи "ніколи не побачать ці документи"

Виконуючий обов'язки керівника апарату Білого дому Мік Малвейні заявив, що демократи не нададуть податкові декларації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Надати податкові декларації президента США за останні шість років від Податкової служби вимагали в палаті представників.

"О ні, демократи ніколи не побачать податкові звітності американського лідера", - заявили в Білому домі.

За його словами, демократи і не повинні отримувати ці документи.

"Якщо вони не отримують того, чого хочуть у звіті спецпрокурора Роберта Мюллера, вони будуть просити податкові декларації. Якщо вони не отримають того, чого хочуть у податкових деклараціях, вони будуть просити чогось ще. Це нікого не здивує", - додав Малвейни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Комітету державних доходів Палати представників Конгресу США, демократ Річард Ніл просив Податкове управління передати йому особисті і корпоративні податкові декларації Дональда Трампа за останні шість років.

РБК-Україна писало, що комітет з питань юстиції Палати представників Конгресу США закликав Міністерство юстиції США оприлюднити документи, що стосуються бесід американських чиновників про можливе відсторонення від влади президента Дональда Трампа.