В Белом доме опровергли выдвижение дочери Трампа на пост главы ВБ

Фото: Иванка Трамп (facebook.com/IvankaTrump)

Иванка Трамп поможет провести выборы нового президента Всемирного банка

Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка Трамп не является кандидатом на должность главы Всемирного банка. Об этом сообщил представитель Белого дома, передает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В то же время она, по его словам, поможет министру финансов США Стивену Мнучину и исполняющему обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мику Малвэни провести выборы нового президента Всемирного банка.

Представитель администрации Трампа добавил, что Мнучин и Малвэни лично обратились к Иванке Трамп с просьбой помочь в проведении выборов.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что дочь президента США Иванка Трамп рассматривается как кандидат на пост нового главы Всемирного банкаж. Кроме нее среди кандидатов называли экс-посла в ООН Никки Хейли, главу Агентства США по международному развитию Марка Грина и Дэвида Мальпаса, который работает в министерстве финансов США.