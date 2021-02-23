В Белом доме обещают объявить санкции против РФ в течение ближайших недель

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Белому дому необходимо несколько недель для того, чтобы объявить о введении санкций против России. Речь идет о хакерских атаках на американские правительственные учреждения и частный сектор.

Псаки уточнила, что разведка должна установить, кто несет ответственность за хакерскую атаку через приложение SolarWinds, а также выяснить, как именно произошла эта атака и к каким убыткам это привело.

"Мы заявляли о текущем просмотре, и президент говорил об этом во время общения с президентом Путиным несколько недель назад. Мы обратились к разведывательному сообществу, чтобы они выполнили дальнейшие действия", - отметила спикер.