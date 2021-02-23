RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Білому домі обіцяють оголосити санкції проти РФ наступними тижнями

Автор: Даша Харченко

Речник Білого дому Джен Псакі сказала, що Білому дому необхідно кілька тижнів для того, щоб оголосити про введення санкцій проти Росії. Йдеться про хакерські атаки на американські урядові установи та приватний сектор.

Про це вона заявила на брифінгу, передає REV.

Псакі уточнила, що розвідка має встановити, хто несе відповідальність за хакерську атаку через програму SolarWinds, а також з'ясувати, як саме сталася ця атака і до яких збитків це призвело.

"Ми заявляли про поточний перегляд, і президент говорив про це під час спілкування з президентом Путіним кілька тижнів тому. Ми звернулися до розвідувального співтовариства, щоб вони виконали подальші дії", - зауважила речник.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена готує санкції проти Росії. Зокрема, за масштабну кібератаку на SolarWinds, а також ситуацією навколо опозиціонера Олексія Навального.

Також читайте у матеріалі РБК-Україна, чи вдасться запустити газопровід "Північний потік-2" і чим це може загрожувати Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиСанкції
Читайте також
США готують санкції проти РФ за кібератаки та отруєння Навального, - WP
Прогноз погоди