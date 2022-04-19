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В Белом доме допустили введение новых санкций против РФ на этой неделе

Фото: Джен Псаки (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила, что Соединенные Штаты могут ввести новые антироссийские санкции на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Белого дома.

Американская администрация рассматривает варианты новых санкций против РФ. Некоторые ограничительные меры, по словам Псаки, могут быть приняты в ближайшие дни.

"Да, это возможно. Мы продолжаем рассматривать варианты в данный момент, процесс продолжается", – призналась пресс-секретарь Белого дома.

Кроме того, она рассказала о результатах переговоров президента Байдена с рядом западных лидеров. Они сошлись во мнении о необходимости дальнейшей экономической и гуманитарной помощи Украине, а также в сфере безопасности.

"Они обсудили свое дипломатическое участие и скоординированные усилия, чтобы продолжить согласование серьезных экономических мер", – добавила Псаки.

Напомним, что США и Канада решили передать Украине больше артиллерийского вооружения.

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