У Білому домі припустили запровадження нових санкцій проти РФ цього тижня

Американська адміністрація розглядає варіанти нових санкцій проти РФ. Деякі обмежувальні заходи, за словами Псакі, можуть ухвалити в найближчі дні.

"Так, це можливо. Ми продовжуємо розглядати варіанти наразі, процес триває", – зізналася прес-секретарка Білого дому.

Окрім того, вона розповіла про результати перемовин президента Байдена з низкою західних лідерів. Вони зійшлися на думці про необхідність подальшої економічної та гуманітарної допомоги Україні, а також у сфері безпеки.

"Вони обговорили свою дипломатичну участь і скоординовані зусилля, щоб продовжити погодження серйозних економічних заходів", – додала Псакі.