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У Білому домі припустили запровадження нових санкцій проти РФ цього тижня

Фото: Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Прес-секретарка Білого дому Джен Псакі не виключила, що Сполучені Штати можуть запровадити нові антиросійські санкції вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Білого дому.

Американська адміністрація розглядає варіанти нових санкцій проти РФ. Деякі обмежувальні заходи, за словами Псакі, можуть ухвалити в найближчі дні.

"Так, це можливо. Ми продовжуємо розглядати варіанти наразі, процес триває", – зізналася прес-секретарка Білого дому.

Окрім того, вона розповіла про результати перемовин президента Байдена з низкою західних лідерів. Вони зійшлися на думці про необхідність подальшої економічної та гуманітарної допомоги Україні, а також у сфері безпеки.

"Вони обговорили свою дипломатичну участь і скоординовані зусилля, щоб продовжити погодження серйозних економічних заходів", – додала Псакі.

Нагадаємо, що США та Канада вирішили передати Україні більше артилерійського озброєння.

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