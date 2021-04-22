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В Белом доме допустили введение новых санкций против РФ из-за Навального

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты не исключают возможность принятия новых санкций против Российской Федерации из-за оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

"Мы оставляем за собой право объявления дальнейших санкций в будущем. Исполнительный указ президента дает нам полномочия вводить санкции в отношении лиц и отдельных сфер. Но наша цель заключается в том, чтобы с Алексеем Навальным обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу", - заявила она.

Напомним, Алексея Навального задержали в аэропорту 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение от отравления "Новичком". В феврале суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный из-за нарушений условий приговора. Навального отправили в покровскую колонию общего режима на 2 года и 5 месяцев.

В конце марта Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме, объясняя это тем, что ему отказывают в медицинской помощи.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиНавальныйСанкции против России
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