У России не хватит тюремных камер, чтобы закрыть всех критиков, - Amnesty International

Amnesty International призывает немедленного освободить всех задержанных в России в ходе акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля. Всего в этот день были задержаны более 1700 человек.

Во время задержаний было зафиксировано применение чрезмерной силы. В Санкт-Петербурге полиция неизбирательно использовала электрошокеры, а в нескольких случаях била уже задержанных людей.

"С каждым арестом мирных демонстрантов российские власти все глубже погружает страну в кризис с правами человека... Но в России просто не хватит тюремных камер, чтобы запереть и заставить замолчать всех критиков. Шокирующее подавление российскими властями основных свобод не может длиться вечно. Весь мир наблюдает за этим", - отметили в Amnesty International.