У Белого дома нет информации о возможных переговорах Байдена и Путина

Белый дом не исключает разговора президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в будущем. Пока Вашингтон не готов анонсировать контакты с Москвой на высшем уровне.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Псаки сказала, что не может предоставить никакой информации о "дополнительных контактах, телефонном звонке или чем-то подобном" в отношении переговоров Путина и Байдена.
"Я не исключаю, что президент Соединенных Штатов поговорит с президентом России в какой-то момент в будущем", - добавила она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы Российской Федерации Владимир Путин и Белого дома Джо Байден могут провести онлайн-беседу в ближайшее время. Среди тем будут НАТО и Украина.