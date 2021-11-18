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У Белого дома нет информации о возможных переговорах Байдена и Путина

Автор: Артур Родивилов

Белый дом не исключает разговора президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в будущем. Пока Вашингтон не готов анонсировать контакты с Москвой на высшем уровне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Псаки сказала, что не может предоставить никакой информации о "дополнительных контактах, телефонном звонке или чем-то подобном" в отношении переговоров Путина и Байдена.

"Я не исключаю, что президент Соединенных Штатов поговорит с президентом России в какой-то момент в будущем", - добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы Российской Федерации Владимир Путин и Белого дома Джо Байден могут провести онлайн-беседу в ближайшее время. Среди тем будут НАТО и Украина.

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Владимир ПутинДжозеф Байден